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На Харківщині вдень пролунають вибухи

Суспільство 10:07   11.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині вдень пролунають вибухи

Контрольовані вибухи планують провести на території Балаклійської громади.

“Сьогодні, 11 квітня, близько 11:00 біля с. Щурівка заплановано контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів!” попередила Балаклійська міська військова адміністрація.

На Харківщині з настанням весни активізувалося розмінування. Лише минулої доби рятувальники обстежили близько 9,5 га території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 21,3 км ліній електропередач. За цей період знайшли 172 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів.

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    • Знайдене під час розмінування регулярно знищують на території області, тож жителі Харківщини часто чують вибухи, що не пов’язані з бойовими діями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контрольовані вибухи планують провести на території Балаклійської громади".