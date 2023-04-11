На Харківщині вдень пролунають вибухи
Контрольовані вибухи планують провести на території Балаклійської громади.
“Сьогодні, 11 квітня, близько 11:00 біля с. Щурівка заплановано контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів!” – попередила Балаклійська міська військова адміністрація.
На Харківщині з настанням весни активізувалося розмінування. Лише минулої доби рятувальники обстежили близько 9,5 га території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 21,3 км ліній електропередач. За цей період знайшли 172 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів.
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Знайдене під час розмінування регулярно знищують на території області, тож жителі Харківщини часто чують вибухи, що не пов’язані з бойовими діями.
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Ви читали новину: «На Харківщині вдень пролунають вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контрольовані вибухи планують провести на території Балаклійської громади".