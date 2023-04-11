Live
  • Вівторок 11.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

У Харкові чули вибух, за містом хмара диму – соцмережі

Події 10:58   11.04.2023
Оксана Горун
У Харкові чули вибух, за містом хмара диму – соцмережі

У Харкові близько 10:42 пролунав звук вибуху. Його чули у кількох районах міста.

За інформацією місцевих пабліків, у повітря за містом піднялася хмара диму.

Повітряна тривога в регіоні не оголошена. Незадовго до цього мешканців Харькощини попереджали про запланований підрив вибухонебезпечних предметів. Однак ці роботи заплановані на 11:00 у Балаклійській громаді, що знаходиться на значній відстані від Харкова.

  • Читайте також: Синєгубов розповів про стан чоловіків, які розбирали снаряд на Ізюмщині

    • Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    20:10
    Вибух на Харківщині: троє людей отримали поранення – ДСНС
    14:38
    Сьогодні під Харковом вдень буде чутно вибухи
    23:09
    На Салтівці в Харкові пролунав вибух: житель Донеччини підірвав себе гранатою
    10:38
    На Харківщині до опівдня лунатимуть вибухи – в області розмінування
    13:27
    Синєгубов розповів про стан чоловіків, які розбирали снаряд на Ізюмщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові чули вибух, за містом хмара диму – соцмережі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:42 пролунав звук вибуху. Його чули у кількох районах міста".