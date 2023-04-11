У Харкові чули вибух, за містом хмара диму – соцмережі
У Харкові близько 10:42 пролунав звук вибуху. Його чули у кількох районах міста.
За інформацією місцевих пабліків, у повітря за містом піднялася хмара диму.
Повітряна тривога в регіоні не оголошена. Незадовго до цього мешканців Харькощини попереджали про запланований підрив вибухонебезпечних предметів. Однак ці роботи заплановані на 11:00 у Балаклійській громаді, що знаходиться на значній відстані від Харкова.
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Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:42 пролунав звук вибуху. Його чули у кількох районах міста".