У Харкові чули вибух, за містом хмара диму – соцмережі

У Харкові близько 10:42 пролунав звук вибуху. Його чули у кількох районах міста.

За інформацією місцевих пабліків, у повітря за містом піднялася хмара диму.

Повітряна тривога в регіоні не оголошена. Незадовго до цього мешканців Харькощини попереджали про запланований підрив вибухонебезпечних предметів. Однак ці роботи заплановані на 11:00 у Балаклійській громаді, що знаходиться на значній відстані від Харкова.

Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.