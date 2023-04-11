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В громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

Суспільство 13:29   11.04.2023
Вікторія Яковенко
В громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

11 квітня з 13:30 до 14:30 на території Ізюмської громади буде чутно звуки вибухів.

Там сапери проводитимуть розмінування, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

“Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – додали в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 13:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 квітня з 13:30 до 14:30 на території Ізюмської громади буде чутно звуки вибухів.".