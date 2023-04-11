В громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

11 квітня з 13:30 до 14:30 на території Ізюмської громади буде чутно звуки вибухів.

Там сапери проводитимуть розмінування, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

“Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – додали в ХОВА.