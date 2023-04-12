На Харьковщине отравившаяся бобриха приползла к людям за помощью (видео)

На днях волонтеры «Порятунок тварин Харків» забрали больную бобриху Полину из села Омельченко, что на Харьковщине.

Бобриха приползла за помощью к людям в сарай. Она тяжело дышала, имела сухой нос, но, несмотря на плохое самочувствие, не подпускала к себе людей. Владелица сарая напоила животное и вызвала волонтеров «Порятунок тварин Харків».

У бобрихи диагностировали подозрение на отравление. Поэтому ее забрали и отвезли к ветеринару. Сейчас Полина находится на лечении у специалиста.