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На Харьковщине отравившаяся бобриха приползла к людям за помощью (видео)

Происшествия 16:38   12.04.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине отравившаяся бобриха приползла к людям за помощью (видео)

На днях волонтеры «Порятунок тварин Харків» забрали больную бобриху Полину из села Омельченко, что на Харьковщине.

Бобриха приползла за помощью к людям в сарай. Она тяжело дышала, имела сухой нос, но, несмотря на плохое самочувствие, не подпускала к себе людей. Владелица сарая напоила животное и вызвала волонтеров  «Порятунок тварин Харків».

 

У бобрихи диагностировали подозрение на отравление. Поэтому ее забрали и отвезли к ветеринару. Сейчас Полина находится на лечении у специалиста.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 16:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях волонтеры «Порятунок тварин Харків» забрали больную бобриху Полину из села Омельченко, что на Харьковщине.".