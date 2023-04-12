На Харьковщине отравившаяся бобриха приползла к людям за помощью (видео)
На днях волонтеры «Порятунок тварин Харків» забрали больную бобриху Полину из села Омельченко, что на Харьковщине.
Бобриха приползла за помощью к людям в сарай. Она тяжело дышала, имела сухой нос, но, несмотря на плохое самочувствие, не подпускала к себе людей. Владелица сарая напоила животное и вызвала волонтеров «Порятунок тварин Харків».
У бобрихи диагностировали подозрение на отравление. Поэтому ее забрали и отвезли к ветеринару. Сейчас Полина находится на лечении у специалиста.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях волонтеры «Порятунок тварин Харків» забрали больную бобриху Полину из села Омельченко, что на Харьковщине.".