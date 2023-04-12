Live
  • Середа 12.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

На Харківщині бобриха, яку отруїли, приповзла до людей за допомогою (відео)

Події 16:38   12.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині бобриха, яку отруїли, приповзла до людей за допомогою (відео)

Днями волонтери “Порятунок тварин Харків” забрали хвору на бобриха Поліну з села Омельченки, що на Харківщині.

Бобриха приповзла по допомогу до людей у ​​сарай. Вона важко дихала, мала сухий ніс, але попри погане самопочуття не підпускала до себе людей. Власниця сараю напоїла тварину та викликала волонтерів “Порятунок тварин Харків”.

 

У бобрихи діагностували підозру на отруєння. Тому її забрали та відвезли до ветеринара. Наразі Поліна перебуває на лікуванні у фахівця.

Читайте також: З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:46
Армія РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено будинки та енергомережі
14:58
Ворог обстріляв Дворічну: Синєгубов повідомляє про поранених
12:25
Обкрадав односельчан та годував окупантів: на Чугуївщині викрили колаборанта
15:52
З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)
14:29
Вдень над Харківщиною збили безпілотник – ЗСУ

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині бобриха, яку отруїли, приповзла до людей за допомогою (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 16:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями волонтери “Порятунок тварин Харків” забрали хвору на бобриха Поліну з села Омельченки, що на Харківщині.".