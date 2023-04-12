На Харківщині бобриха, яку отруїли, приповзла до людей за допомогою (відео)

Днями волонтери “Порятунок тварин Харків” забрали хвору на бобриха Поліну з села Омельченки, що на Харківщині.

Бобриха приповзла по допомогу до людей у ​​сарай. Вона важко дихала, мала сухий ніс, але попри погане самопочуття не підпускала до себе людей. Власниця сараю напоїла тварину та викликала волонтерів “Порятунок тварин Харків”.

У бобрихи діагностували підозру на отруєння. Тому її забрали та відвезли до ветеринара. Наразі Поліна перебуває на лікуванні у фахівця.