На Харківщині бобриха, яку отруїли, приповзла до людей за допомогою (відео)
Днями волонтери “Порятунок тварин Харків” забрали хвору на бобриха Поліну з села Омельченки, що на Харківщині.
Бобриха приповзла по допомогу до людей у сарай. Вона важко дихала, мала сухий ніс, але попри погане самопочуття не підпускала до себе людей. Власниця сараю напоїла тварину та викликала волонтерів “Порятунок тварин Харків”.
У бобрихи діагностували підозру на отруєння. Тому її забрали та відвезли до ветеринара. Наразі Поліна перебуває на лікуванні у фахівця.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 16:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями волонтери “Порятунок тварин Харків” забрали хвору на бобриха Поліну з села Омельченки, що на Харківщині.".