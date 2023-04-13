На Харьковщине «Укрпочта» заработала в еще 14 освобожденных населенных пунктах
На сегодня в деоккупированных громадах Харьковщины в 532 населенных пунктах работают стационарные и передвижные отделения «Укрпочты», сообщает ХОВА.
Зона обслуживания стационарными отделениями – 390 населенных пунктов. Кроме того, 18 передвижных отделений работают в 142 населенных пунктах.
В апреле «Укрпочта» начала выдавать посылки еще в 14 населенных пунктах на деоккупированной территории Чугуевского района.
Услуги возобновили в пгт Вильча и Белый Колодец, селах Волчанские Хутора, Волоховка, Ивановка, Старица, Юрченково, Петропавловка, Новоалександровка, Бугаевка, Шевченково Первое Волчанской громады. А также – в селах Гонтаревка, Томаховка и Хотомля Старосалтовской громады.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня в деоккупированных громадах Харьковщины в 532 населенных пунктах работают стационарные и передвижные отделения «Укрпочты», сообщает ХОВА.".