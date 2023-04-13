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На Харьковщине «Укрпочта» заработала в еще 14 освобожденных населенных пунктах

Общество 18:04   13.04.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине «Укрпочта» заработала в еще 14 освобожденных населенных пунктах

На сегодня в деоккупированных громадах Харьковщины в 532 населенных пунктах работают стационарные и передвижные отделения «Укрпочты», сообщает ХОВА.

Зона обслуживания стационарными отделениями – 390 населенных пунктов. Кроме того, 18 передвижных отделений работают в 142 населенных пунктах.

В апреле «Укрпочта» начала выдавать посылки еще в 14 населенных пунктах на деоккупированной территории Чугуевского района.

Услуги возобновили в пгт Вильча и Белый Колодец, селах Волчанские Хутора, Волоховка, Ивановка, Старица, Юрченково, Петропавловка, Новоалександровка, Бугаевка, Шевченково Первое Волчанской громады. А также – в селах Гонтаревка, Томаховка и Хотомля Старосалтовской громады.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня в деоккупированных громадах Харьковщины в 532 населенных пунктах работают стационарные и передвижные отделения «Укрпочты», сообщает ХОВА.".