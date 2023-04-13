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На Харківщині «Укрпошта» запрацювала у ще 14 звільнених населених пунктах

Суспільство 18:04   13.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині «Укрпошта» запрацювала у ще 14 звільнених населених пунктах

На сьогодні у деокупованих громадах Харківщини у 532 населених пунктах працюють стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти», повідомляє ХОВА.  

Зона обслуговування стаціонарними відділеннями – 390 населених пунктів. Крім того, 18 пересувних відділень працюють у 142 населених пунктах.

У квітні “Укрпошта” почала видавати посилки ще у 14 населених пунктах на деокупованій території Чугуївського району.

Послуги відновили у смт Вільча та Білий Колодязь, селах Вовчанські Хутори, Волохівка, Іванівка, Стариця, Юрченкове, Петропавлівка, Новоолександрівка, Бугаївка, Шевченкове Перше Вовчанської громади. А також – у селах Гонтарівка, Томахівка та Хотімля Старосалтівської громади.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні у деокупованих громадах Харківщини у 532 населених пунктах працюють стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти», повідомляє ХОВА.  ".