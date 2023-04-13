На Харківщині «Укрпошта» запрацювала у ще 14 звільнених населених пунктах
На сьогодні у деокупованих громадах Харківщини у 532 населених пунктах працюють стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти», повідомляє ХОВА.
Зона обслуговування стаціонарними відділеннями – 390 населених пунктів. Крім того, 18 пересувних відділень працюють у 142 населених пунктах.
У квітні “Укрпошта” почала видавати посилки ще у 14 населених пунктах на деокупованій території Чугуївського району.
Послуги відновили у смт Вільча та Білий Колодязь, селах Вовчанські Хутори, Волохівка, Іванівка, Стариця, Юрченкове, Петропавлівка, Новоолександрівка, Бугаївка, Шевченкове Перше Вовчанської громади. А також – у селах Гонтарівка, Томахівка та Хотімля Старосалтівської громади.
Читайте також: Продукти з «АТБ» можна замовити “Укрпоштою” та «Новою поштою» на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині «Укрпошта» запрацювала у ще 14 звільнених населених пунктах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні у деокупованих громадах Харківщини у 532 населених пунктах працюють стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти», повідомляє ХОВА. ".