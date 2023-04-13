На Харківщині «Укрпошта» запрацювала у ще 14 звільнених населених пунктах

На сьогодні у деокупованих громадах Харківщини у 532 населених пунктах працюють стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти», повідомляє ХОВА.

Зона обслуговування стаціонарними відділеннями – 390 населених пунктів. Крім того, 18 пересувних відділень працюють у 142 населених пунктах.

У квітні “Укрпошта” почала видавати посилки ще у 14 населених пунктах на деокупованій території Чугуївського району.

Послуги відновили у смт Вільча та Білий Колодязь, селах Вовчанські Хутори, Волохівка, Іванівка, Стариця, Юрченкове, Петропавлівка, Новоолександрівка, Бугаївка, Шевченкове Перше Вовчанської громади. А також – у селах Гонтарівка, Томахівка та Хотімля Старосалтівської громади.