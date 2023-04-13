С мэрии Харькова демонтировали русскоязычную табличку — активист (документ)
По состоянию на 11 апреля русскоязычные таблички на здании Харьковского городского совета отсутствуют.
Об этом говорится в ответе на запрос соучредителя организации «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, подписанном директором департамента административно-хозяйственной деятельности горсовета Василием Дашутиным. Документ опубликовали представители волонтерской инициативы «Мова. Харків».
Источник: «Мова. Харків»
«Харьковский городской совет пишет, что русскоязычная табличка «Харьковский городской совет» наконец демонтирована с фасада здания», — комментируют в группе «Мова. Харків».
«Табличка была на фасаде городского совета, где-то в 25-30 метрах справа от главного входа», — уточнил МГ «Объектив» Вадим Поздняков.
Читайте также: С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «С мэрии Харькова демонтировали русскоязычную табличку — активист (документ)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 09:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11 апреля русскоязычные таблички на здании Харьковского городского совета отсутствуют.".