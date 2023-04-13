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С мэрии Харькова демонтировали русскоязычную табличку — активист (документ)

Общество 09:55   13.04.2023
Елена Нагорная
С мэрии Харькова демонтировали русскоязычную табличку — активист (документ)

По состоянию на 11 апреля русскоязычные таблички на здании Харьковского городского совета отсутствуют.

Об этом говорится в ответе на запрос соучредителя организации «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, подписанном директором департамента административно-хозяйственной деятельности горсовета Василием Дашутиным. Документ опубликовали представители волонтерской инициативы «Мова. Харків».


Источник: «Мова. Харків»

«Харьковский городской совет пишет, что русскоязычная табличка «Харьковский городской совет» наконец демонтирована с фасада здания», — комментируют в группе «Мова. Харків».

«Табличка была на фасаде городского совета, где-то в 25-30 метрах справа от главного входа», — уточнил МГ «Объектив» Вадим Поздняков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 09:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11 апреля русскоязычные таблички на здании Харьковского городского совета отсутствуют.".