С мэрии Харькова демонтировали русскоязычную табличку — активист (документ)

По состоянию на 11 апреля русскоязычные таблички на здании Харьковского городского совета отсутствуют.

Об этом говорится в ответе на запрос соучредителя организации «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, подписанном директором департамента административно-хозяйственной деятельности горсовета Василием Дашутиным. Документ опубликовали представители волонтерской инициативы «Мова. Харків».



Источник: «Мова. Харків»

«Харьковский городской совет пишет, что русскоязычная табличка «Харьковский городской совет» наконец демонтирована с фасада здания», — комментируют в группе «Мова. Харків».

«Табличка была на фасаде городского совета, где-то в 25-30 метрах справа от главного входа», — уточнил МГ «Объектив» Вадим Поздняков.