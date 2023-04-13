З мерії Харкова демонтували російськомовну табличку – активіст (документ)

Станом на 11 квітня російськомовні таблички на приміщенні Харківської міської ради відсутні.

Про це йдеться у відповіді на запит співзасновника організації “Декомунізація. Україна” Вадима Позднякова, підписаній директором департаменту адміністративно-господарської діяльності міськради Василем Дашутіним. Документ опублікували представники волонтерської ініціативи “Мова. Харків”.



Джерело: “Мова. Харків”

“Харківська міська рада пише, що російськомовна вивіска “Харьковский городской совет” нарешті демонтована з фасаду будівлі”, – коментують у групі “Мова. Харків”.

“Табличка була на фасаді міської ради, десь за 25-30 метрів праворуч від головного входу”, – уточнив МГ “Об’єктив” Вадим Поздняков.