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З фасаду будинку на ХТЗ прибрали радянський орден із зображенням Кремля (фото)

Політика 17:35   16.02.2023
Олена Нагорна
З фасаду будинку на ХТЗ прибрали радянський орден із зображенням Кремля (фото)

З фасаду будинку на вулиці Миру у Харкові 16 лютого прибрали макет ордена Перемоги з написом “СРСР” та зображенням Кремля.

Фото демонтажу ордена опублікували в одному із Telegram-каналів.


Фото: ХХ

Пізніше інформацію підтвердив співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Усе! Величезного радянського ордена із зображенням Кремля у Харкові більше немає!”, – написав він у Facebook.


Фото: Вадим Поздняков

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З фасаду будинку на вулиці Миру у Харкові 16 лютого прибрали макет ордена Перемоги з написом “СРСР” та зображенням Кремля.".