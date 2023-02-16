З фасаду будинку на ХТЗ прибрали радянський орден із зображенням Кремля (фото)
З фасаду будинку на вулиці Миру у Харкові 16 лютого прибрали макет ордена Перемоги з написом “СРСР” та зображенням Кремля.
Фото демонтажу ордена опублікували в одному із Telegram-каналів.
Фото: ХХ
Пізніше інформацію підтвердив співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.
“Усе! Величезного радянського ордена із зображенням Кремля у Харкові більше немає!”, – написав він у Facebook.
Фото: Вадим Поздняков
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З фасаду будинку на вулиці Миру у Харкові 16 лютого прибрали макет ордена Перемоги з написом “СРСР” та зображенням Кремля.".