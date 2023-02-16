З фасаду будинку на ХТЗ прибрали радянський орден із зображенням Кремля (фото)

З фасаду будинку на вулиці Миру у Харкові 16 лютого прибрали макет ордена Перемоги з написом “СРСР” та зображенням Кремля.

Фото демонтажу ордена опублікували в одному із Telegram-каналів.



Фото: ХХ

Пізніше інформацію підтвердив співзасновник організації “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Усе! Величезного радянського ордена із зображенням Кремля у Харкові більше немає!”, – написав він у Facebook.



Фото: Вадим Поздняков