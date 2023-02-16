С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото)

С фасада дома на улице Мира в Харькове 16 февраля убрали макет ордена Победы с надписью «СССР» и изображением Кремля.

Фото демонтажа ордена опубликовали в одном из Telegram-каналов.



Фото: ХХ

Позже информацию подтвердил соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Все! Огромного советского ордена с изображением Кремля в Харькове больше нет!», — написал он в Facebook.



Фото: Вадим Поздняков