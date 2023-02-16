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С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото)

Общество 17:35   16.02.2023
Елена Нагорная
С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото) Фото: ХХ

С фасада дома на улице Мира в Харькове 16 февраля убрали макет ордена Победы с надписью «СССР» и изображением Кремля.

Фото демонтажа ордена опубликовали в одном из Telegram-каналов.


Фото: ХХ

Позже информацию подтвердил соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Все! Огромного советского ордена с изображением Кремля в Харькове больше нет!», — написал он в Facebook.


Фото: Вадим Поздняков

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С фасада дома на улице Мира в Харькове 16 февраля убрали макет ордена Победы с надписью «СССР» и изображением Кремля.".