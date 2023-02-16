С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото)
Фото: ХХ
С фасада дома на улице Мира в Харькове 16 февраля убрали макет ордена Победы с надписью «СССР» и изображением Кремля.
Фото демонтажа ордена опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Фото: ХХ
Позже информацию подтвердил соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.
«Все! Огромного советского ордена с изображением Кремля в Харькове больше нет!», — написал он в Facebook.
Фото: Вадим Поздняков
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С фасада дома на улице Мира в Харькове 16 февраля убрали макет ордена Победы с надписью «СССР» и изображением Кремля.".