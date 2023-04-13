Live
  • Четверг 13.04.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля

Культура 19:53   13.04.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля Фото: Елена Нагорная

Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил ситуацию в городе год назад и сейчас, выступая на открытии фестиваля KharkivMusicFest.

«Сегодня отличный день для города Харькова. Мы открыли сегодня в нашем музее первую за время войны художественную выставку. Сегодня на этой сцене первый концерт – концерт классической музыки. И это очень важно. Я помню то время, когда в метрополитене находилось более 150 тысяч харьковчан. Я помню выступление оркестра. Помню те эмоции, которые были тогда. И я очень благодарен всем организаторам этого фестиваля, всем музыкантам, которые и тогда, и сейчас принимают участие в открытии этого фестиваля. То, что сегодня в Харькове такие культурные события – значит, у нас славное будущее», — заявил Терехов со сцены KharkivMusicFest.

13 апреля в Харькове состоялся первый концерт фестиваля — «Поры года». Его главной звездой стала скрипачка Богдана Пивненко, которую называют «украинским Паганини в юбке».

Открытие KharkivMusicFest 2023 в Харькове
Фото: Елена Нагорная

Богдана — амбассадор украинской культуры, за год она провела множество концертов по всему миру. В Харькове Пивненко с фестивальным оркестром под руководством дирижера Юрия Яковенко исполнила произведения украинского композитора, виолончелиста Золтана Алмаши «Времена года».

Также в концертную программу вошли «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяцоллы, «Времена года» Вивальди и «Времена года» украинского композитора Александра Гоноблина.

Открытие KharkivMusicFest 2023 в Харькове 2
Фото: Елена Нагорная

Напомним, KharkivMusicFest в этом году будет продолжаться с 13 апреля по 30 июня.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

Новости по теме:

19:53
В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля
15:59
Сегодня в Харькове стартует фестиваль KharkivMusicFest
20:45
Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова
12:22
Терехов рассказал как в Харькове готовятся к следующей зиме
11:50
Терехов о комендантском часе на Пасху и когда откроют кладбища для посещений

  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил ситуацию в городе год назад и сейчас, выступая на открытии фестиваля KharkivMusicFest".