В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля
Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил ситуацию в городе год назад и сейчас, выступая на открытии фестиваля KharkivMusicFest.
«Сегодня отличный день для города Харькова. Мы открыли сегодня в нашем музее первую за время войны художественную выставку. Сегодня на этой сцене первый концерт – концерт классической музыки. И это очень важно. Я помню то время, когда в метрополитене находилось более 150 тысяч харьковчан. Я помню выступление оркестра. Помню те эмоции, которые были тогда. И я очень благодарен всем организаторам этого фестиваля, всем музыкантам, которые и тогда, и сейчас принимают участие в открытии этого фестиваля. То, что сегодня в Харькове такие культурные события – значит, у нас славное будущее», — заявил Терехов со сцены KharkivMusicFest.
13 апреля в Харькове состоялся первый концерт фестиваля — «Поры года». Его главной звездой стала скрипачка Богдана Пивненко, которую называют «украинским Паганини в юбке».
Богдана — амбассадор украинской культуры, за год она провела множество концертов по всему миру. В Харькове Пивненко с фестивальным оркестром под руководством дирижера Юрия Яковенко исполнила произведения украинского композитора, виолончелиста Золтана Алмаши «Времена года».
Также в концертную программу вошли «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяцоллы, «Времена года» Вивальди и «Времена года» украинского композитора Александра Гоноблина.
Напомним, KharkivMusicFest в этом году будет продолжаться с 13 апреля по 30 июня.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил ситуацию в городе год назад и сейчас, выступая на открытии фестиваля KharkivMusicFest".