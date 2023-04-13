В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля

Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил ситуацию в городе год назад и сейчас, выступая на открытии фестиваля KharkivMusicFest.

«Сегодня отличный день для города Харькова. Мы открыли сегодня в нашем музее первую за время войны художественную выставку. Сегодня на этой сцене первый концерт – концерт классической музыки. И это очень важно. Я помню то время, когда в метрополитене находилось более 150 тысяч харьковчан. Я помню выступление оркестра. Помню те эмоции, которые были тогда. И я очень благодарен всем организаторам этого фестиваля, всем музыкантам, которые и тогда, и сейчас принимают участие в открытии этого фестиваля. То, что сегодня в Харькове такие культурные события – значит, у нас славное будущее», — заявил Терехов со сцены KharkivMusicFest.

13 апреля в Харькове состоялся первый концерт фестиваля — «Поры года». Его главной звездой стала скрипачка Богдана Пивненко, которую называют «украинским Паганини в юбке».

Богдана — амбассадор украинской культуры, за год она провела множество концертов по всему миру. В Харькове Пивненко с фестивальным оркестром под руководством дирижера Юрия Яковенко исполнила произведения украинского композитора, виолончелиста Золтана Алмаши «Времена года».

Также в концертную программу вошли «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяцоллы, «Времена года» Вивальди и «Времена года» украинского композитора Александра Гоноблина.

Напомним, KharkivMusicFest в этом году будет продолжаться с 13 апреля по 30 июня.