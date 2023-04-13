Сегодня в Харькове стартует фестиваль KharkivMusicFest

Открытие KharkivMusicFest, который продлится более двух недель, начнется концертом одной из самых известных скрипачек Украины, которую называют «украинским Паганини в юбке».

13 апреля в Харьков возвращается KharkivMusicFest – один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей города. В этом году фестиваль пройдет с 13 апреля по 30 июня.

Организатором фестиваля является фонд громады Харькова «Толока». Отличительная черта программы фестиваля в этом году — это в основном украинские имена музыкантов и композиторов, чьи произведения будут звучать.

«Из-за войны наша страна, город, и мы все много потеряли, поэтому важно развивать то лучшее, что сохранилось. Ежегодная традиция дарить харьковчанам прекрасные произведения классической музыки в исполнении лучших исполнителей Украины и мира, создавая культурные мосты между городами Украины, объединяя ее с миром — это то, что стоит сохранения и развития», – рассказывает президент фестиваля Сергей Политучий.

Главным событием открытия станет выступление музыканта Богданы Пивненко на сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. Лысенко/Схід Опера. Ее называют «украинским Паганини в юбке», она одна из самых известных скрипачек Украины. Богдану справедливо называют амбассадором украинской культуры – за год у нее было множество концертов по всему миру.

Исполнительница выступала как солистка с ведущими украинскими оркестрами и презентовала украинскую музыку во всем мире, в частности, в таких престижных залах как Карнеги холл, Берлинская филармония, Дворец каталонской музыки в Барселоне и т.д.

Выступление Богданы состоится в сопровождении Фестивального оркестра KharkivMusicFest. В составе оркестра примут участие музыканты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. Лысенко/Схід Опера, Харьковской областной филармонии, Харьковского молодежного академического симфонического оркестра и Харьковского университета искусств им. Котляревского.

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