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Сьогодні у Харкові стартує фестиваль KharkivMusicFest

Культура 15:59   13.04.2023
Оксана Якушко
Сьогодні у Харкові стартує фестиваль KharkivMusicFest

Відкриття KharkivMusicFest, який триватиме понад два тижні, розпочнеться концертом однієї з найвідоміших скрипачок України, яку називають «українським Паганіні у спідниці».

13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста. Цього року фестиваль пройде з 13 квітня по 30 червня.

Організатором фестивалю є фонд громади Харкова «Толока». Відмінною рисою програми фестивалю цього року є переважно українські імена музикантів і композиторів, чиї твори звучатимуть.

«Через війну наша країна, місто, та ми усі багато втратили, тому надважливо розвивати те краще, що зберіглося. Щорічна традиція дарувати харків’янам прекрасні твори класичної музики у виконанні кращих виконавців України та світу, створюючи культурні мости між містами України, поєднуючи її зі світом — це те, що варто збереження та розвитку», – розповідає президент фестивалю Сергій Політучий.

Головною подією відкриття стане виступ музикантки Богдани Півненко на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера. Її називають «українським Паганіні в спідниці», вона одна з найвідоміших скрипальок України. Богдану справедливо називають амбасадоркою української культури – за цей рік вона мала безліч концертів по всьому світі. Виконавиця виступала як солістка з провідними українськими оркестрами та презентувала українську музику у всьому світі, зокрема у таких престижних залах як Карнегі хол, Берлінська філармонія, Палац каталонської музики в Барселоні, та ін.

Виступ Богдани відбудеться у супроводі Фестивального оркестру KharkivMusicFest. У складі оркестру братимуть участь музиканти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера, Харківської обласної філармонії, Харківського молодіжного академічного симфонічного оркестру та Харківського університету мистецтв ім. Котляревського.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкриття KharkivMusicFest, який триватиме понад два тижні, розпочнеться концертом однієї з найвідоміших скрипачок України, яку називають «українським Паганіні у спідниці».".