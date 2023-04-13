До Харкова повертається культурне життя. Терехов – про важливі події 13 квітня
Мер Харкова Ігор Терехов порівняв ситуацію в місті рік тому й зараз, виступаючи на відкритті фестивалю KharkivMusicFest.
“Сьогодні визначний день для міста Харкова. Ми відкрили сьогодні в нашому музеї першу за часи війни художню виставку, сьогодні на цій сцені перший концерт – концерт класичної музики. Й це дуже знаково. Я пам’ятаю той час, коли в метрополітені знаходилось більше ніж 150 тисяч харків’ян. Я пам’ятаю виступ оркестру, я пам’ятаю ті емоції, котрі були тоді. І я дуже вдячний всім організаторам цього фестивалю, всім музикантам, які й тоді, і зараз беруть участь у відкритті цього фестивалю. Те, що сьогодні в Харкові такі культурні події – це означає, що в нас славне майбутнє“, – заявив Терехов зі сцени KharkivMusicFest.
13 квітня у Харкові відбувся перший концерт фестивалю – “Пори року”. Його головною зіркою стала скрипалька Богдана Півненко, яку називають “українською Паганіні у спідниці”.
Богдана – амбасадор української культури, за рік вона провела безліч концертів у всьому світі. У Харкові Півненко із фестивальним оркестром під керівництвом диригента Юрія Яковенка виконала твори українського композитора, віолончеліста Золтана Алмаші “Пори року”.
Також до концертної програми увійшли “Чотири пори року в Буенос-Айресі” Астора П’яцолли, “Пори року” Вівальді та “Пори року” українського композитора Олександра Гонобліна.
Нагадаємо, KharkivMusicFest цього року триватиме з 13 квітня по 30 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 19:53;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов порівняв ситуацію в місті рік тому й зараз, виступаючи на відкритті фестивалю KharkivMusicFest".