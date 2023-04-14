В городе на Харьковщине в субботу простятся с защитником, павшим под Бахмутом
Житель города Лозовая Владимир Тихенко пал за Украину 10 апреля возле поселка Хромовое Бахмутского района. Защитнику было 37 лет.
Владимир служил стрелком-помощником гранатометчика в харьковской 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко, пишут в Telegram-канале Лозовского горсовета.
«Владимир был волонтером, занимался приютом для бездомных животных. Завершил лицей №10. В родной школе его запомнили открытым к людям, всегда готовым оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. Имел все добродетели порядочного человека: скромный, честный, отзывчивый, добрый, вежливый, откровенный, чрезвычайно ответственный», — говорится в публикации.
Фото: LozovaNews
Прощание с защитником состоится на центральном кладбище Лозовой 15 апреля в 12:00.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 22:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель города Лозовая Владимир Тихенко пал за Украину 10 апреля возле поселка Хромовое Бахмутского района. Защитнику было 37 лет.".