В городе на Харьковщине в субботу простятся с защитником, павшим под Бахмутом

Житель города Лозовая Владимир Тихенко пал за Украину 10 апреля возле поселка Хромовое Бахмутского района. Защитнику было 37 лет.

Владимир служил стрелком-помощником гранатометчика в харьковской 92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко, пишут в Telegram-канале Лозовского горсовета.

«Владимир был волонтером, занимался приютом для бездомных животных. Завершил лицей №10. В родной школе его запомнили открытым к людям, всегда готовым оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. Имел все добродетели порядочного человека: скромный, честный, отзывчивый, добрый, вежливый, откровенный, чрезвычайно ответственный», — говорится в публикации.



Фото: LozovaNews

Прощание с защитником состоится на центральном кладбище Лозовой 15 апреля в 12:00.