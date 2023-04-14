У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом

Житель міста Лозова Володимир Тихенко пав за Україну 10 квітня біля селища Хромове Бахмутського району. Захиснику було 37 років.

Володимир служив стрільцем-помічником гранатометника у харківській 92-й окремій механізованій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка, пишуть у Telegram-каналі Лозівської міськради.

“Володимир був волонтером, опікувався притулком для безхатніх тварин. Завершив ліцей №10. У рідній школі його запам’ятали відкритим до людей, завжди готовим надати підтримку тому, хто її потребує. Мав усі чесноти порядної людини: скромний, чесний, чуйний, добрий, чемний, відвертий, надзвичайно відповідальний”, – йдеться у публікації.



Фото: LozovaNews

Прощання із захисником відбудеться на центральному цвинтарі Лозової 15 квітня о 12:00.