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У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом

Події 22:32   14.04.2023
Олена Нагорна
У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом

Житель міста Лозова Володимир Тихенко пав за Україну 10 квітня біля селища Хромове Бахмутського району. Захиснику було 37 років.

Володимир служив стрільцем-помічником гранатометника у харківській 92-й окремій механізованій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка, пишуть у Telegram-каналі Лозівської міськради.

“Володимир був волонтером, опікувався притулком для безхатніх тварин. Завершив ліцей №10. У рідній школі його запам’ятали відкритим до людей, завжди готовим надати підтримку тому, хто її потребує. Мав усі чесноти порядної людини: скромний, чесний, чуйний, добрий, чемний, відвертий, надзвичайно відповідальний”, – йдеться у публікації.


Фото: LozovaNews

Прощання із захисником відбудеться на центральному цвинтарі Лозової 15 квітня о 12:00.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 22:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель міста Лозова Володимир Тихенко пав за Україну 10 квітня біля селища Хромове Бахмутського району. Захиснику було 37 років.".