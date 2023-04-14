У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом
Житель міста Лозова Володимир Тихенко пав за Україну 10 квітня біля селища Хромове Бахмутського району. Захиснику було 37 років.
Володимир служив стрільцем-помічником гранатометника у харківській 92-й окремій механізованій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка, пишуть у Telegram-каналі Лозівської міськради.
“Володимир був волонтером, опікувався притулком для безхатніх тварин. Завершив ліцей №10. У рідній школі його запам’ятали відкритим до людей, завжди готовим надати підтримку тому, хто її потребує. Мав усі чесноти порядної людини: скромний, чесний, чуйний, добрий, чемний, відвертий, надзвичайно відповідальний”, – йдеться у публікації.
Фото: LozovaNews
Прощання із захисником відбудеться на центральному цвинтарі Лозової 15 квітня о 12:00.
Читайте також: У Бахмуті загинув учитель-правоохоронець із Харківщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 22:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель міста Лозова Володимир Тихенко пав за Україну 10 квітня біля селища Хромове Бахмутського району. Захиснику було 37 років.".