У Бахмуті загинув вчитель-правоохоронець з Харківщини
На фронті загинув мешканець міста Первомайський Харківської області Сергій Савченко 1981 року народження. 14 квітня у населеному пункті відбудеться церемонія прощання із захисником.
Життя військового обірвалося 6 квітня, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.
Сергій Савченко після закінчення Харківського педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, працював вчителем, а після – в правоохоронних органах. До лав Збройних Сил України Сергія призвали у жовтні 2022 року, де він служив командиром 3 гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2 мотопіхотного батальйону.
У захисника залишились мати та донька.
Прощання з бійцем відбудеться 14 квітня о 12:00 на центральній площі біля ПК “Хімік” у Первомайському.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті загинув мешканець міста Первомайський Харківської області Сергій Савченко 1981 року народження. 14 квітня у населеному пункті відбудеться церемонія прощання із захисником.".