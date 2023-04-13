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У Бахмуті загинув вчитель-правоохоронець з Харківщини

Суспільство 15:11   13.04.2023
Вікторія Яковенко
У Бахмуті загинув вчитель-правоохоронець з Харківщини

На фронті загинув мешканець міста Первомайський Харківської області Сергій Савченко 1981 року народження. 14 квітня у населеному пункті відбудеться церемонія прощання із захисником.

Життя військового обірвалося 6 квітня, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Сергій Савченко після закінчення Харківського педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, працював вчителем, а після – в правоохоронних органах. До лав Збройних Сил України Сергія призвали у жовтні 2022 року, де він служив командиром 3 гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2 мотопіхотного батальйону.

У захисника залишились мати та донька.

Прощання з бійцем відбудеться 14 квітня о 12:00 на центральній площі біля ПК “Хімік” у Первомайському.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті загинув мешканець міста Первомайський Харківської області Сергій Савченко 1981 року народження. 14 квітня у населеному пункті відбудеться церемонія прощання із захисником.".