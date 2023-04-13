В Бахмуте погиб учитель-правоохранитель из Харьковщины
На фронте погиб житель города Первомайский Харьковской области Сергей Савченко 1981 года рождения. 14 апреля в населенном пункте пройдет церемония прощания с защитником.
Жизнь военного оборвалась 6 апреля, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
Сергей Савченко после окончания Харьковского педагогического университета им. Григория Сковороды, работал учителем, а после – в правоохранительных органах. В ряды Вооруженных Сил Украины Сергея призвали в октябре 2022 года, где он служил командиром 3 гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 2 мотопехотного батальона.
У защитника осталась мать и дочь.
Прощание с бойцом состоится 14 апреля в 12:00 на центральной площади возле ДК «Химик» в Первомайском.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте погиб житель города Первомайского Харьковской области Сергей Савченко 1981 года рождения. 14 апреля в населенном пункте пройдет церемония прощания с защитником.".