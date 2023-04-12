В Харькове простились с погибшим на фронте художником Дербиловым (фото)

В Харькове провели в последний путь Антона Дербилова, позывной «Патрик», который недавно погиб на Луганщине, сообщает Мемориал.

В гражданской жизни Дербилов являлся художником и скульптором. Создавал скульптуры в жанре миниатюры.

Играл в группе «Alcohol Ukulele».

Антон был любящим мужем и воспитал трех талантливых дочерей.

Ушел воевать 24 февраля 2022 года в составе Нацгвардии. Освобождал Балаклею и Изюм.

Погиб 6 апреля 2023 в боях за город Кременная Луганской области.

Тысяча людей пришли провести харьковчанина в последний путь. Защитника похоронили на Аллее Героев.

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