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В Харькове простились с погибшим на фронте художником Дербиловым (фото)

Происшествия 18:03   12.04.2023
Оксана Якушко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко

В Харькове провели в последний путь Антона Дербилова, позывной «Патрик», который недавно погиб на Луганщине, сообщает Мемориал.

В гражданской жизни Дербилов являлся художником и скульптором. Создавал скульптуры в жанре миниатюры.
Играл в группе «Alcohol Ukulele».

Антон был любящим мужем и воспитал трех талантливых дочерей.

Ушел воевать 24 февраля 2022 года в составе Нацгвардии. Освобождал Балаклею и Изюм.
Погиб 6 апреля 2023 в боях за город Кременная Луганской области.

Тысяча людей пришли провести харьковчанина в последний путь. Защитника похоронили на Аллее Героев.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели в последний пусть Антона Дербилова, позывной «Патрик», который недавно погиб на Луганщине, сообщает Мемориал.".