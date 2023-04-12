В Харькове простились с погибшим на фронте художником Дербиловым (фото)
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
В Харькове провели в последний путь Антона Дербилова, позывной «Патрик», который недавно погиб на Луганщине, сообщает Мемориал.
В гражданской жизни Дербилов являлся художником и скульптором. Создавал скульптуры в жанре миниатюры.
Играл в группе «Alcohol Ukulele».
Антон был любящим мужем и воспитал трех талантливых дочерей.
Ушел воевать 24 февраля 2022 года в составе Нацгвардии. Освобождал Балаклею и Изюм.
Погиб 6 апреля 2023 в боях за город Кременная Луганской области.
Тысяча людей пришли провести харьковчанина в последний путь. Защитника похоронили на Аллее Героев.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели в последний пусть Антона Дербилова, позывной «Патрик», который недавно погиб на Луганщине, сообщает Мемориал.".