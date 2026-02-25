Всего 23 года: в Харькове похоронили полицейскую, погибшую в ходе эвакуации

В Харькове похоронили сотрудницу подразделения полиции «Белый ангел» Юлию Келеберду, которая 20 февраля погибла вместе с коллегой в ходе эвакуации гражданских из Купянского района. Автомобиль атаковал российский БпЛА.

Похоронили старшего лейтенанта полиции на Аллее Славы. Юлии было всего 23 года. У нее остались родители, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отдать последний долг погибшей пришли руководство и коллектив полиции Харьковщины, коллеги из эвакуационных подразделений Сумской и Донецкой областей, родные и друзья.

«Юлия Келеберда присоединилась к подразделению «Белый ангел» с момента его создания. За ее плечами — десятки сложных выездов в самые опасные населенные пункты, спасенные семьи, эвакуированные дети, пожилые люди и лица с инвалидностью. Она неоднократно рисковала собственной жизнью ради спасения других», — отметили в полиции.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 февраля вблизи села Средний Бурлук Купянского района российский БпЛА типа «Ланцет» атаковал эвакуационное подразделение «Белый ангел». Погибли сотрудники полиции — 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения.