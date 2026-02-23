Live

Погиб в ходе эвакуации гражданских: в Харькове похоронили полицейского (видео)

Общество 17:30   23.02.2026
Елена Нагорная
Погиб в ходе эвакуации гражданских: в Харькове похоронили полицейского (видео)

В Харькове похоронили старшего сержанта полиции Евгения Калгана. 20 февраля российский БпЛА ударил по эвакуационному автомобилю подразделения «Білий янгол», в котором находились полицейские и гражданские.

У Евгения остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проститься с правоохранителем пришли руководство и личный состав полиции Харьковщины, побратимы, родные и близкие.

Глава полиции Харьковщины Петр Токарь подчеркнул: «Евгений, спасая жизни граждан Украины, отдал свою жизнь. Я искренне благодарен родителям за то, что воспитали такого человечного полицейского. Он был светлым человеком. Спасибо тебе, Евгений, за службу. Покойся с миром».

Руководитель рабочей группы «Білий янгол» Андрей Абросимов добавил: «Даже нет слов, которыми можно выразить эту утрату. Евгений был один из лучших, добросовестно выполнял свою работу, всегда был первым, старался быть вместе с командой и всегда спешил вперед, чтобы помочь людям. Очень отзывчивый, добрый человек».

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 февраля вблизи села Средний Бурлук Купянского района российский БпЛА типа «Ланцет» атаковал эвакуационное подразделение «Білий янгол». Погибли сотрудники полиции — 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения.

Читайте также: «Не доехал»: РФ атаковала авто известного волонтера на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
Последствия удара по Харькову 23 февраля показала мэрия (фото)
23.02.2026, 11:35
Новости Харькова — главное 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
Новости Харькова — главное 23 февраля: взрывы утром; БпЛА убил гражданского
23.02.2026, 17:57
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории
23.02.2026, 06:00
Харьков под ракетной атакой: взрывы гремят 23 февраля: данные Терехова
Харьков под ракетной атакой: взрывы гремят 23 февраля: данные Терехова
23.02.2026, 07:07
«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
23.02.2026, 17:48

Новости по теме:

23.02.2026
«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
23.02.2026
Погиб в ходе эвакуации гражданских: в Харькове похоронили полицейского (видео)
23.02.2026
Харьков все еще студенческая столица Украины? Мнение Министерства образования
23.02.2026
Харьков готовится к весне? В городе устанавливают декорации – соцсети (видео)
23.02.2026
В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Погиб в ходе эвакуации гражданских: в Харькове похоронили полицейского (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове похоронили старшего сержанта полиции Евгения Калгана. 20 февраля российский БпЛА ударил по эвакуационному автомобилю подразделения «Білий янгол».".