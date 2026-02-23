Погиб в ходе эвакуации гражданских: в Харькове похоронили полицейского (видео)

В Харькове похоронили старшего сержанта полиции Евгения Калгана. 20 февраля российский БпЛА ударил по эвакуационному автомобилю подразделения «Білий янгол», в котором находились полицейские и гражданские.

У Евгения остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проститься с правоохранителем пришли руководство и личный состав полиции Харьковщины, побратимы, родные и близкие.

Глава полиции Харьковщины Петр Токарь подчеркнул: «Евгений, спасая жизни граждан Украины, отдал свою жизнь. Я искренне благодарен родителям за то, что воспитали такого человечного полицейского. Он был светлым человеком. Спасибо тебе, Евгений, за службу. Покойся с миром».

Руководитель рабочей группы «Білий янгол» Андрей Абросимов добавил: «Даже нет слов, которыми можно выразить эту утрату. Евгений был один из лучших, добросовестно выполнял свою работу, всегда был первым, старался быть вместе с командой и всегда спешил вперед, чтобы помочь людям. Очень отзывчивый, добрый человек».

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 февраля вблизи села Средний Бурлук Купянского района российский БпЛА типа «Ланцет» атаковал эвакуационное подразделение «Білий янгол». Погибли сотрудники полиции — 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения.