Загинув під час евакуації цивільних: у Харкові поховали поліцейського (відео)

У Харкові поховали старшого сержанта поліції Євгена Калгана. 20 лютого російський БпЛА вдарив по евакуаційному автомобілю підрозділу “Білий янгол”, в якому знаходилися поліцейські та цивільні.

У Євгена залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Попрощатися з правоохоронцем прийшли керівництво та особовий склад поліції Харківщини, побратими, рідні та близькі.

Очільник поліції Харківщини Петро Токар наголосив: «Євген, рятуючи життя громадян України, віддав своє життя. Я щиро вдячний батькам за те, що виховували такого людяного поліцейського. Він був світлою людиною. Дякую тобі, Євгене, за службу. Спочивай з миром».

Керівник робочої групи «Білий янгол» Андрій Абросімов додав: «Навіть немає слів, якими можна висловити цю втрату. Євген був один з кращих, доброчесно виконував свою роботу, завжди був першим, намагався бути разом з командою та завжди квапився вперед, щоб допомогти людям. Дуже чуйна, добра людина».

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 20 лютого поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району російський БпЛА типу “Ланцет” атакував евакуаційний підрозділ “Білий янгол”. Загинули співробітники поліції – 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження.