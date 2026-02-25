Live

Всього 23 роки: у Харкові поховали поліцейську, яка загинула під час евакуації

Події 20:17   25.02.2026
Олена Нагорна
Всього 23 роки: у Харкові поховали поліцейську, яка загинула під час евакуації

У Харкові поховали працівницю підрозділу поліції “Білий янгол” Юлію Келеберду, яка 20 лютого загинула разом із колегою під час евакуації цивільних з Куп’янського району. Автомобіль атакував російський БпЛА.

Поховали старшого лейтенанта поліції на Алеї Слави. Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Віддати останню шану загиблій прийшли керівництво та колектив поліції Харківщини, колеги з евакуаційних підрозділів Сумщини та Донеччини, рідні та друзі.

“Юлія Келеберда долучилася до підрозділу «Білий янгол» з моменту його створення. За її плечима – десятки складних виїздів до найнебезпечніших населених пунктів, врятовані родини, евакуйовані діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Вона неодноразово ризикувала власним життям заради порятунку інших”, – відзначили в поліції.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 20 лютого поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району російський БпЛА типу “Ланцет” атакував евакуаційний підрозділ “Білий янгол”. Загинули співробітники поліції – 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Автор: Олена Нагорна
