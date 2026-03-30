«Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео)

Церемония прощания и памяти неопознанных погибших воинов состоялась в эти выходные на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщили в ХОВА.

В церемонии похорон принял участие глава ХОВА Олег Синегубов.

«Очень важно почтить тех, кто отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость нашего государства. Это о благодарности, достоинстве и человечности. Это уважение людям, которые отдали свою жизнь. У нас действует огромная программа по областному бюджету, она принята на сессии облсовета. Она, наверное, самая большая из всех областей страны, в ее пределах происходит поддержка ветеранов и членов семей. Мы строим, в том числе, и у себя такое мемориальное кладбище сугубо военное», — сказал глава ХОВА.

Видео: ХОВА

