Live

«Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео)

Общество 13:08   30.03.2026
Виктория Яковенко
«Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео) Скриншот

Церемония прощания и памяти неопознанных погибших воинов состоялась в эти выходные на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщили в ХОВА.

В церемонии похорон принял участие глава ХОВА Олег Синегубов.

«Очень важно почтить тех, кто отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость нашего государства. Это о благодарности, достоинстве и человечности. Это уважение людям, которые отдали свою жизнь. У нас действует огромная программа по областному бюджету, она принята на сессии облсовета. Она, наверное, самая большая из всех областей страны, в ее пределах происходит поддержка ветеранов и членов семей. Мы строим, в том числе, и у себя такое мемориальное кладбище сугубо военное», — сказал глава ХОВА.

Видео: ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео)
«Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео)
30.03.2026, 13:08

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Уважение людям, отдавшим жизнь»: похоронили неопознанных защитников (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Церемония прощания и памяти неопознанных погибших воинов состоялась в эти выходные на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщили в ХОВА.".