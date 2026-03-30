“Повага людям, які віддали життя”: поховали невпізнаних захисників (відео)

Суспільство 13:08   30.03.2026
Вікторія Яковенко
Церемонія прощання та вшанування пам’яті невпізнаних полеглих воїнів відбулася цими вихідними на Національному військовому меморіальному кладовищі, повідомили у ХОВА.

У церемонії поховання взяв участь голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Дуже важливо вшанувати тих, хто віддав найцінніше – своє життя – за незалежність нашої держави. Це про вдячність, гідність і людяність. Це шана, це повага тим людям, які віддали своє життя. У нас діє величезна програма по обласному бюджету, вона прийнята на сесії облради. Вона, напевно, найбільша з усіх областей країни, у її межах відбувається підтримка ветеранів і ветеранок, та членів сімей. Ми розбудовуємо, в тому числі, і в себе таке меморіальне кладовище суто військове», – сказав голова ХОВА.

Відео: ХОВА

