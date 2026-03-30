“Повага людям, які віддали життя”: поховали невпізнаних захисників (відео)
Скриншот
Церемонія прощання та вшанування пам’яті невпізнаних полеглих воїнів відбулася цими вихідними на Національному військовому меморіальному кладовищі, повідомили у ХОВА.
У церемонії поховання взяв участь голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Дуже важливо вшанувати тих, хто віддав найцінніше – своє життя – за незалежність нашої держави. Це про вдячність, гідність і людяність. Це шана, це повага тим людям, які віддали своє життя. У нас діє величезна програма по обласному бюджету, вона прийнята на сесії облради. Вона, напевно, найбільша з усіх областей країни, у її межах відбувається підтримка ветеранів і ветеранок, та членів сімей. Ми розбудовуємо, в тому числі, і в себе таке меморіальне кладовище суто військове», – сказав голова ХОВА.
Відео: ХОВА
Популярно
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, погибший воин, похороны, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Повага людям, які віддали життя”: поховали невпізнаних захисників (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 13:08;