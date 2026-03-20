С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
В Харькове 20 марта провели в последний путь государственного деятеля, ученого и многолетнего руководителя Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, Почетного гражданина Харькова Владимира Бабаева.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Проститься с усопшим пришло большое количество людей: члены семьи и близкие, бывшие коллеги, друзья, преподаватели и студенты харьковских вузов, представители спортивного сообщества.
Мэр Харькова Игорь Терехов напомнил о большой роли Владимира Бабаева в подготовке города к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, развитию спортивной и транспортной инфраструктуры. После завершения государственной службы Владимир Бабаев посвятил себя ХНУМГ имени А. М. Бекетова, сформировав мощный интеллектуальный вузовский косяк и подготовив новое поколение специалистов.
Читайте также: Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир Бабаев, панихида, похороны;
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 22:32;