С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта

Общество 22:32   20.03.2026
Оксана Якушко
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта Фото: ХГС

В Харькове 20 марта провели в последний путь государственного деятеля, ученого и многолетнего руководителя Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, Почетного гражданина Харькова Владимира Бабаева.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Проститься с усопшим пришло большое количество людей: члены семьи и близкие, бывшие коллеги, друзья, преподаватели и студенты харьковских вузов, представители спортивного сообщества.

Мэр Харькова Игорь Терехов напомнил о большой роли Владимира Бабаева в подготовке города к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, развитию спортивной и транспортной инфраструктуры. После завершения государственной службы Владимир Бабаев посвятил себя ХНУМГ имени А. М. Бекетова, сформировав мощный интеллектуальный вузовский косяк и подготовив новое поколение специалистов.

  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 22:32;

