«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях атаки БпЛА 18 августа на дом в Индустриальном районе, а также состояние пострадавших.

«Сегодня хороним людей. Будут похороны погибшей семьи. Хочу сказать, что состояние пострадавших такое: 16-летний парень находится в больнице. Он будет там оставаться еще несколько недель, как говорят врачи. Одну женщину уже выписали, она лечится амбулаторно. А другая женщина находится еще в больнице, но жизни пострадавших ничего не угрожает», — сказал мэр.

Терехов также отметил, что через несколько недель будут иметь четкую информацию о состоянии поврежденного дома. Тогда и решат: сносить его или восстанавливать.

«За помощью по переселению обратилось несколько семей. У нас есть такие возможности размещения в общежитиях этих людей. Сейчас работают специалисты, которые делают экспертизу, которая ответит на то, что будет с этим домом», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 18 августа россияне убили семь человек в Харькове. Среди них – целая семья: родители, их дети – шестнадцатилетний сын и полуторагодовалая дочь – и бабушка, которая приехала в гости к родным. Они и другие жители дома в Индустриальном районе погибли в результате атаки ударных БпЛА. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: по многоэтажке с рассветом ударили сразу пять БпЛА «Герань-2». Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео этих прилетов. Он подчеркнул: удар по жилому дому был целенаправленным. Пять «Шахедов» заходили на гражданскую цель с разных сторон. Он объявил 18 августа днем траура в Харькове. Пострадали 24 человека. По данным Болвинова, среди пострадавших – пятеро детей и подростков. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на трагедию в Харькове, а также смертоносный удар по Запорожью, где погибли три человека. Он назвал удар показательным и циничным и увязал его со встречей с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. «Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия», — заявил Зеленский и подчеркнул, что Россия не должна получить вознаграждение за эту войну.