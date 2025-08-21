«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки БпЛА 18 серпня на будинок в Індустріальному районі, а також про стан постраждалих.

«Сьогодні ховаємо людей. Будуть похорони родини, яка загинула. Хочу сказати, що стан постраждалих такий: 16-річний хлопець перебуває у лікарні. Він буде там залишатися ще декілька тижнів, як кажуть лікарі. Одну жінку вже виписали, вона лікується амбулаторно. А інша жінка перебуває ще в лікарні, але життю постраждалих нічого не загрожує», – сказав міський голова.

Терехов також зазначив, що за кілька тижнів матимуть чітку інформацію щодо стану пошкодженого будинку. Тоді й вирішать: зносити його чи відновлювати.

«За допомогою щодо переселення звернулося декілька родин. У нас є такі можливості щодо розміщення у гуртожитках цих людей. Зараз працюють фахівці, які роблять експертизу, яка дасть відповідь на те, що буде з цим будинком», – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.

