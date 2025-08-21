Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова

Записано 12:49   21.08.2025
Вікторія Яковенко
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова Фото: Володимир Зеленський

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки БпЛА 18 серпня на будинок в Індустріальному районі, а також про стан постраждалих.

«Сьогодні ховаємо людей. Будуть похорони родини, яка загинула. Хочу сказати, що стан постраждалих такий: 16-річний хлопець перебуває у лікарні. Він буде там залишатися ще декілька тижнів, як кажуть лікарі. Одну жінку вже виписали, вона лікується амбулаторно. А інша жінка перебуває ще в лікарні, але життю постраждалих нічого не загрожує», – сказав міський голова.

Терехов також зазначив, що за кілька тижнів матимуть чітку інформацію щодо стану пошкодженого будинку. Тоді й вирішать: зносити його чи відновлювати.

«За допомогою щодо переселення звернулося декілька родин. У нас є такі можливості щодо розміщення у гуртожитках цих людей. Зараз працюють фахівці, які роблять експертизу, яка дасть відповідь на те, що буде з цим будинком», – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні.  «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.

Читайте також: Через атаку РФ на Харків загинула працівниця суду Луганської області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі
Краматорськ стане Харківщиною? У ВР пропонують змінити адмінкордони, деталі
21.08.2025, 13:48
Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»
Терехов про переселенців: «Хочу, щоб ці люди отримали квартири в Харкові»
21.08.2025, 13:11
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова
21.08.2025, 12:49
У Харкові відбулась сесія облради: Синєгубов звітував про фронт і навчання
У Харкові відбулась сесія облради: Синєгубов звітував про фронт і навчання
21.08.2025, 12:12
Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)
Нічна масована атака: РФ вгатила по американському підприємству (оновлено)
21.08.2025, 09:58
Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова
Терехов збирає депутатів, щоб розглянути питання оборони Харкова
21.08.2025, 10:30

Новини за темою:

12:49
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова
19:10
Харків відвідав митрополит із Філадельфії
12:36
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
23:37
В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих
12:34
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 12:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки БпЛА 18 серпня на будинок в Індустріальному районі, а також про стан постраждалих.".