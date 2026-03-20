Із Володимиром Бабаєвим простилися у Харкові

У Харкові 20 березня провели в останню путь державного діяча, науковця та багаторічного керівника Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Почесного громадянина міста Харкова Володимира Бабаєва.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Проститися із покійним прийшла велика кількість людей: члени сім’ї та близькі, колишні колеги, друзі, викладачі та студенти харківських вишів, представники спортивної спільноти.

Мер Харкова Ігор Терехов нагадав про визначну роль Володимира Бабаєва у підготовці міста до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, розбудову спортивної та транспортної інфраструктури. Після завершення державної служби Володимир Бабаев присвятив себе ХНУМГ імені О. М. Бекетова, сформувавши потужний інтелектуальний костяк вишу та підготувавши нове покоління фахівців для всієї країни.