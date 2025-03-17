Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові

Режисерку Світлану Олешко поховають 22 березня на батьківщині, повідомив Харківський ЛітМузей.

«Світлана Олешко, засновниця і режисерка легендарного театру-студії “Арабески”, завжди була своєю в музеї. 22 березня ми прощаємось зі Світланою в Харкові», – повідомили в ЛітМузеї.

22 березня відбудеться панахида, а потім пройде похорон.

Нагадаємо, засновниця та директор харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня у Польщі.