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Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові

Суспільство 21:27   17.03.2025
Оксана Якушко
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові

Режисерку Світлану Олешко поховають 22 березня на батьківщині, повідомив Харківський ЛітМузей.

«Світлана Олешко, засновниця і режисерка легендарного театру-студії “Арабески”, завжди була своєю в музеї.  22 березня ми прощаємось зі Світланою в Харкові», – повідомили в ЛітМузеї.

22 березня відбудеться панахида, а потім пройде похорон.

Нагадаємо, засновниця та директор харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня у Польщі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 21:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Режисерку Світлану Олешко поховають 22 березня на батьківщині, повідомив Харківський ЛітМузей.".