Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Режисерку Світлану Олешко поховають 22 березня на батьківщині, повідомив Харківський ЛітМузей.
«Світлана Олешко, засновниця і режисерка легендарного театру-студії “Арабески”, завжди була своєю в музеї. 22 березня ми прощаємось зі Світланою в Харкові», – повідомили в ЛітМузеї.
22 березня відбудеться панахида, а потім пройде похорон.
Нагадаємо, засновниця та директор харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня у Польщі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: похороны, Светлана Олешко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 21:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Режисерку Світлану Олешко поховають 22 березня на батьківщині, повідомив Харківський ЛітМузей.".