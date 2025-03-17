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Известную режиссера и основательницу театра «Арабески» похоронят в Харькове

Общество 21:27   17.03.2025
Оксана Якушко
Известную режиссера и основательницу театра «Арабески» похоронят в Харькове Фото: Харьковский ЛитМузей

Режиссера Светлану Олешко похоронят 22 марта на родине, сообщил Харьковский ЛитМузей.

«Светлана Олешко, основательница и режиссер легендарного театра-студии «Арабески», всегда была своей в музее. 22 марта мы прощаемся со Светланой в Харькове», – сообщили в ЛитМузее.

22 марта состоится панихида, а затем пройдут похороны.

Напомним, основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко скончалась 19 декабря в Польше.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Режиссера Светлану Олешко похоронят 22 марта на родине, сообщил Харьковский ЛитМузей.".