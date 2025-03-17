Известную режиссера и основательницу театра «Арабески» похоронят в Харькове
Фото: Харьковский ЛитМузей
Режиссера Светлану Олешко похоронят 22 марта на родине, сообщил Харьковский ЛитМузей.
«Светлана Олешко, основательница и режиссер легендарного театра-студии «Арабески», всегда была своей в музее. 22 марта мы прощаемся со Светланой в Харькове», – сообщили в ЛитМузее.
22 марта состоится панихида, а затем пройдут похороны.
Напомним, основательница и директор харьковского театра «Арабески» Светлана Олешко скончалась 19 декабря в Польше.
Читайте также: ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: похороны, Светлана Олешко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Известную режиссера и основательницу театра «Арабески» похоронят в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 21:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Режиссера Светлану Олешко похоронят 22 марта на родине, сообщил Харьковский ЛитМузей.".