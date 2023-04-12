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У Харкові попрощалися із загиблим на фронті художником Дербіловим (фото)

Події 18:03   12.04.2023
Оксана Якушко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко

У Харкові провели в останню путь Антона Дербілова, позивний “Патрік”, який нещодавно загинув на Луганщині, повідомив Меморіал.

У цивільному житті Дербілов був художником і скульптором. Створював скульптури в жанрі мініатюри.

Грав у гурті «Alcohol Ukulele».

Антон був люблячим чоловіком і виховав трьох талановитих доньок.

Пішов воювати 24 лютого 2022 року в складі Нацгвардії. Звільняв Балаклію, Ізюм, Підлиман.

Загинув 6 квітня 2023 року в боях за місто Кремінна Луганської області.

Тисяча людей прийшли провести харків’янина в останню путь. Захисника поховали на Алеї Героїв.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 18:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели в останню путь Антона Дербілова, позивний “Патрік”, який нещодавно загинув на Луганщині, повідомив Меморіал.".