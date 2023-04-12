У Харкові попрощалися із загиблим на фронті художником Дербіловим (фото)
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
Анна Черненко
У Харкові провели в останню путь Антона Дербілова, позивний “Патрік”, який нещодавно загинув на Луганщині, повідомив Меморіал.
У цивільному житті Дербілов був художником і скульптором. Створював скульптури в жанрі мініатюри.
Грав у гурті «Alcohol Ukulele».
Антон був люблячим чоловіком і виховав трьох талановитих доньок.
Пішов воювати 24 лютого 2022 року в складі Нацгвардії. Звільняв Балаклію, Ізюм, Підлиман.
Загинув 6 квітня 2023 року в боях за місто Кремінна Луганської області.
Тисяча людей прийшли провести харків’янина в останню путь. Захисника поховали на Алеї Героїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели в останню путь Антона Дербілова, позивний “Патрік”, який нещодавно загинув на Луганщині, повідомив Меморіал.".