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На Салтовке в Харькове поймали воров, укравших велосипед из квартиры

Происшествия 17:44   15.04.2023
Оксана Горун
На Салтовке в Харькове поймали воров, укравших велосипед из квартиры

Патрульные полицейские в Харькове задержали подозреваемых в оригинальной краже.

«Сегодня днем во время патрулирования Салтовского района полицейские получили оперативную информацию о краже велосипеда из квартиры. Отрабатывая близлежащую территорию, патрульные заметили двух мужчин с похожим по описанию велосипедом. Стражи порядка остановили мужчин и во время общения выяснили, вероятно, именно эти граждане причастны к краже велосипеда с проникновением», — сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

В Харькове воры украли велосипед из квартиры

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Со всеми обстоятельствами кражи будет разбираться следственно-оперативная группа. Следователей вызвали на место и «вручили» им подозреваемых.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 17:44;

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