На Салтовке в Харькове поймали воров, укравших велосипед из квартиры
Патрульные полицейские в Харькове задержали подозреваемых в оригинальной краже.
«Сегодня днем во время патрулирования Салтовского района полицейские получили оперативную информацию о краже велосипеда из квартиры. Отрабатывая близлежащую территорию, патрульные заметили двух мужчин с похожим по описанию велосипедом. Стражи порядка остановили мужчин и во время общения выяснили, вероятно, именно эти граждане причастны к краже велосипеда с проникновением», — сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
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Со всеми обстоятельствами кражи будет разбираться следственно-оперативная группа. Следователей вызвали на место и «вручили» им подозреваемых.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 17:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские в Харькове задержали подозреваемых в оригинальной краже".