На Салтовке в Харькове поймали воров, укравших велосипед из квартиры

Патрульные полицейские в Харькове задержали подозреваемых в оригинальной краже.

«Сегодня днем во время патрулирования Салтовского района полицейские получили оперативную информацию о краже велосипеда из квартиры. Отрабатывая близлежащую территорию, патрульные заметили двух мужчин с похожим по описанию велосипедом. Стражи порядка остановили мужчин и во время общения выяснили, вероятно, именно эти граждане причастны к краже велосипеда с проникновением», — сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Со всеми обстоятельствами кражи будет разбираться следственно-оперативная группа. Следователей вызвали на место и «вручили» им подозреваемых.