На Салтівці в Харкові зловили злодіїв, які вкрали велосипед із квартири

Патрульні поліцейські в Харкові затримали підозрюваних в оригінальній крадіжці.

“Сьогодні вдень, під час патрулювання Салтівського району, поліцейські отримали оперативну інформацію про крадіжку велосипеда з квартири. Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні помітили двох чоловіків зі схожим за описом велосипедом. Правоохоронці зупинили чоловіків та під час спілкування з’ясували, ймовірно, саме ці громадяни причетні до крадіжки велосипеда з проникненням“, – повідомила Патрульна поліція Харківської області.

З усіма обставинами крадіжки розбиратиметься слідчо-оперативна група. Слідчих викликали на місце та “вручили” їм підозрюваних.