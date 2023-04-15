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На Салтівці в Харкові зловили злодіїв, які вкрали велосипед із квартири

Події 17:44   15.04.2023
Оксана Горун
На Салтівці в Харкові зловили злодіїв, які вкрали велосипед із квартири

Патрульні поліцейські в Харкові затримали підозрюваних в оригінальній крадіжці.

“Сьогодні вдень, під час патрулювання Салтівського району, поліцейські отримали оперативну інформацію про крадіжку велосипеда з квартири. Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні помітили двох чоловіків зі схожим за описом велосипедом. Правоохоронці зупинили чоловіків та під час спілкування з’ясували, ймовірно, саме ці громадяни причетні до крадіжки велосипеда з проникненням“, – повідомила Патрульна поліція Харківської області.

У Харкові злодії вкрали велосипед із квартири

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З усіма обставинами крадіжки розбиратиметься слідчо-оперативна група. Слідчих викликали на місце та “вручили” їм підозрюваних.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліцейські в Харкові затримали підозрюваних в оригінальній крадіжці".