На Салтівці в Харкові зловили злодіїв, які вкрали велосипед із квартири
Патрульні поліцейські в Харкові затримали підозрюваних в оригінальній крадіжці.
“Сьогодні вдень, під час патрулювання Салтівського району, поліцейські отримали оперативну інформацію про крадіжку велосипеда з квартири. Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні помітили двох чоловіків зі схожим за описом велосипедом. Правоохоронці зупинили чоловіків та під час спілкування з’ясували, ймовірно, саме ці громадяни причетні до крадіжки велосипеда з проникненням“, – повідомила Патрульна поліція Харківської області.
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З усіма обставинами крадіжки розбиратиметься слідчо-оперативна група. Слідчих викликали на місце та “вручили” їм підозрюваних.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліцейські в Харкові затримали підозрюваних в оригінальній крадіжці".