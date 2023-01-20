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У Харкові поліція впіймала злодія, який чотири рази обікрав крамницю

Суспільство 14:48   20.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові поліція впіймала злодія, який чотири рази обікрав крамницю

Зловмисник чотири рази проник до магазину техніки, звідки вкрав радіатори опалення, повідомила поліція Харківської області.

З крамниці техніки злодій викрав мідні дроти та радіатори опалення. Загальна сума викраденого майна склала близько 17 тисяч гривень.

Затримали злодія 3 листопада 2022 року в Основ’янському районі, коли той при собі мав мішок з мідними дротами.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився чоловік 1975 року народження. В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27 жовтня по 3 листопада минулого року зловмисник чотири рази проник до магазину та викрав три радіатори опалення й близько 5 кілограмів мідних дротів. Викрадені радіатори чоловік продав, а дроти збирався здати до пункту приймання металобрухту.

Загальна сума викраденого майна склала близько 17 тисяч гривень.

За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 14:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник чотири рази проник до магазину техніки, звідки вкрав радіатори опалення, повідомила поліція Харківської області.".