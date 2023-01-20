У Харкові поліція впіймала злодія, який чотири рази обікрав крамницю
Зловмисник чотири рази проник до магазину техніки, звідки вкрав радіатори опалення, повідомила поліція Харківської області.
З крамниці техніки злодій викрав мідні дроти та радіатори опалення. Загальна сума викраденого майна склала близько 17 тисяч гривень.
Затримали злодія 3 листопада 2022 року в Основ’янському районі, коли той при собі мав мішок з мідними дротами.
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився чоловік 1975 року народження. В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27 жовтня по 3 листопада минулого року зловмисник чотири рази проник до магазину та викрав три радіатори опалення й близько 5 кілограмів мідних дротів. Викрадені радіатори чоловік продав, а дроти збирався здати до пункту приймання металобрухту.
Загальна сума викраденого майна склала близько 17 тисяч гривень.
За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Читайте також: На Харківщині поменшало пограбувань та розбоїв: як це пояснює поліція
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові поліція впіймала злодія, який чотири рази обікрав крамницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 14:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисник чотири рази проник до магазину техніки, звідки вкрав радіатори опалення, повідомила поліція Харківської області.".