В Харькове полиция поймала вора, четырежды обворовавшего магазин

Злоумышленник четырежды проник в магазин техники, откуда украл радиаторы отопления, сообщила полиция Харьковской области.

Из магазина техники вор похитил медные провода и радиаторы отопления. Общая сумма похищенного имущества составила около 17 тысяч гривен.

Задержали вора 3 ноября 2022 года в Основянском районе, когда у него был мешок с медной проволокой.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1975 года рождения. Копы установили, что в период с 27 октября по 3 ноября прошлого года злоумышленник четырежды проник в магазин и похитил три радиатора отопления и около 5 килограммов медных проводов. Сворованные радиаторы мужчина продал, а провода собирался сдать в пункт приема металлолома.

Общая сумма похищенного имущества составила около 17 тысяч гривен.

По факту кражи возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.