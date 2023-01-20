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В Харькове полиция поймала вора, четырежды обворовавшего магазин

Общество 14:48   20.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове полиция поймала вора, четырежды обворовавшего магазин

Злоумышленник четырежды проник в магазин техники, откуда украл радиаторы отопления, сообщила полиция Харьковской области.

Из магазина техники вор похитил медные провода и радиаторы отопления. Общая сумма похищенного имущества составила около 17 тысяч гривен.

Задержали вора 3 ноября 2022 года в Основянском районе, когда у него был мешок с медной проволокой.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1975 года рождения. Копы установили, что в период с 27 октября по 3 ноября прошлого года злоумышленник четырежды проник в магазин и похитил три радиатора отопления и около 5 килограммов медных проводов. Сворованные радиаторы мужчина продал, а провода собирался сдать в пункт приема металлолома.

Общая сумма похищенного имущества составила около 17 тысяч гривен.

По факту кражи возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 14:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленник четырежды проник в магазин техники, откуда украл радиаторы отопления, сообщила полиция Харьковской области.".