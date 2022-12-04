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На Харьковщине стало меньше грабежей и разбоев: как это объясняет полиция

Общество 22:15   04.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине стало меньше грабежей и разбоев: как это объясняет полиция

Сокращение количества подобных преступлений на Харьковщине, по сравнению с прошлым годом, существенное — на 15-20%. И это не объясняется только уменьшением населения региона.

«Воровство, грабежи, разбои – все это уменьшается на 15-20% по сравнению с прошлым годом, — привел данные в ходе сессии Харьковского облсовета начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко. — Почему так? Мы это связываем не только с уменьшением населения. В первую очередь мы связываем это с нормальной работой правоохранительных органов, а также с мобилизацией общества перед лицом российской агрессии. Все же надо отметить, что наше общество в подавляющем большинстве сплоченное, оказывают друг другу помощь, и это также влияет на уровень общей преступности в области».

Однако некоторых видов преступлений на Харьковщине все же стало больше. Как пример Тимошко привел автоугоны.

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    • «Есть определенный рост преступлений – таких, как завладение транспортными средствами. Однако большинство из этих преступлений следует рассматривать как военные преступления, совершенные военными РФ. Россияне мародерят, и мы это фиксируем», — пояснил полицейский.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 22:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сокращение количества подобных преступлений на Харьковщине, по сравнению с прошлым годом, существенное — на 15-20%. И это не объясняется только уменьшением населения региона".