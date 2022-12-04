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На Харківщині поменшало пограбувань та розбоїв: як це пояснює поліція

Суспільство 22:15   04.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині поменшало пограбувань та розбоїв: як це пояснює поліція

Скорочення кількості подібних злочинів на Харківщині, порівняно з минулим роком, суттєве – на 15-20%. І це не пояснюється лише зменшенням населення регіону.

“Крадіжки, пограбування, розбої – все це зменшується на 15-20% порівняно з минулим роком, – навів дані під час сесії Харківської облради начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко. – Чому так? Ми це пов’язуємо не тільки зі зменшенням кількості населення. А насамперед ми пов’язуємо це з нормальною роботою правоохоронних органів, а також із мобілізацією суспільства перед обличчям російської агресії. Усе ж треба зазначити, що наше суспільство в переважній своїй більшості згуртоване, надають один одному допомогу, й це також впливає на рівень загальної злочинності в області”.

Проте деяких видів злочинів на Харківщині все ж таки побільшало. Як приклад Тимошко навів автовикрадення.

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    • “Є певне зростання злочинів – таких, як заволодіння транспортними засобами. Однак більшість із цих злочинів слід розглядати як військові злочини, скоєні військовими РФ. Росіяни мародерять, і ми це фіксуємо”, – пояснив поліцейський.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 22:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скорочення кількості подібних злочинів на Харківщині, порівняно з минулим роком, суттєве – на 15-20%. І це не пояснюється лише зменшенням населення регіону".