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У частного дома на Харьковщине нашли мумифицированное тело

Происшествия 11:51   15.04.2023
Оксана Горун
У частного дома на Харьковщине нашли мумифицированное тело Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция изъяла тело 40-летнего жителя Изюмского района, обнаруженное в селе Каменка.

«Работники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели эксгумацию. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти. Следователи установили, что мужчина погиб весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами рф», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подобные страшные находки на Харьковщине — не редкость. Под обстрелами и бомбардировками людям часто приходилось хоронить родных и соседей во дворах домов. Сейчас тела эксгумируют,  чтобы установить причину смерти и наказать виновных.

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По факту убийства мужчины российской армией в Изюмском районе уже возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция изъяла тело 40-летнего жителя Изюмского района, обнаруженное в селе Каменка".