У частного дома на Харьковщине нашли мумифицированное тело

Полиция изъяла тело 40-летнего жителя Изюмского района, обнаруженное в селе Каменка.

«Работники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели эксгумацию. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти. Следователи установили, что мужчина погиб весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами рф», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подобные страшные находки на Харьковщине — не редкость. Под обстрелами и бомбардировками людям часто приходилось хоронить родных и соседей во дворах домов. Сейчас тела эксгумируют, чтобы установить причину смерти и наказать виновных.

По факту убийства мужчины российской армией в Изюмском районе уже возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.