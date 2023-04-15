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Біля приватного будинку на Харківщині знайшли муміфіковане тіло

Події 11:51   15.04.2023
Оксана Горун
Біля приватного будинку на Харківщині знайшли муміфіковане тіло

Поліція вилучила тіло 40-річного мешканця Ізюмського району, виявлене в селі Кам’янка.

“Працівники Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті. Слідчі встановили, що чоловік загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Подібні страшні знахідки на Харківщині – не рідкість. Під обстрілами та бомбардуванням людям часто доводилося ховати рідних та сусідів у дворах будинків. Наразі тіла ексгумують, щоб встановити причину смерті та покарати винних.

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За фактом вбивства чоловіка російською армією в Ізюмському районі вже порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція вилучила тіло 40-річного мешканця Ізюмського району, виявлене в селі Кам’янка".