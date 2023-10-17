На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від удару росіян
Фото: Харківська обласна прокуратура
У селі Руські Тишки правоохоронці ексгумували тіло 38-річного чоловіка.
Житель загинув наприкінці березня 2022 року внаслідок ворожого удару, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Під час обстрілу чоловік був на території власного будинку. Загиблого поховали його односельці.
Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Читайте також: Доповз до дачі та помер. 55-річного чоловіка росіяни катували під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: россиян, россиянки, тело, труп, удар, харківщина, эксгумировали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від удару росіян»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руські Тишки правоохоронці ексгумували тіло 38-річного чоловіка.".