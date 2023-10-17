На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від удару росіян

У селі Руські Тишки правоохоронці ексгумували тіло 38-річного чоловіка.

Житель загинув наприкінці березня 2022 року внаслідок ворожого удару, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Під час обстрілу чоловік був на території власного будинку. Загиблого поховали його односельці.

Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).