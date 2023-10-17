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На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від удару росіян

Суспільство 15:16   17.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув від удару росіян Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Руські Тишки правоохоронці ексгумували тіло 38-річного чоловіка.

Житель загинув наприкінці березня 2022 року внаслідок ворожого удару, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Під час обстрілу чоловік був на території власного будинку. Загиблого поховали його односельці.

Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руські Тишки правоохоронці ексгумували тіло 38-річного чоловіка.".