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На Харьковщине эксгумировали тело мужчины, погибшего от удара россиян

Общество 15:16   17.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине эксгумировали тело мужчины, погибшего от удара россиян Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Русские Тишки правоохранители эксгумировали тело 38-летнего мужчины.

Житель погиб в конце марта 2022 года в результате вражеского удара, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время обстрела мужчина находился на территории собственного дома. Погибшего похоронили его односельчане.

Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русские Тишки правоохранители эксгумировали тело 38-летнего мужчины.".