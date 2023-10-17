На Харьковщине эксгумировали тело мужчины, погибшего от удара россиян

В селе Русские Тишки правоохранители эксгумировали тело 38-летнего мужчины.

Житель погиб в конце марта 2022 года в результате вражеского удара, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время обстрела мужчина находился на территории собственного дома. Погибшего похоронили его односельчане.

Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).