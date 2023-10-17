На Харьковщине эксгумировали тело мужчины, погибшего от удара россиян
Фото: Харьковская областная прокуратура
В селе Русские Тишки правоохранители эксгумировали тело 38-летнего мужчины.
Житель погиб в конце марта 2022 года в результате вражеского удара, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Во время обстрела мужчина находился на территории собственного дома. Погибшего похоронили его односельчане.
Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русские Тишки правоохранители эксгумировали тело 38-летнего мужчины.".