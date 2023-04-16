Синегубов: Под вражеским огнем – Харьковский, Чугуевский и Купянский районы
За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В частности, под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты.
«В селе Петропавловка Купянского района вражеский огонь повредил два частных дома, разрушил автомобиль и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал Синегубов.
В области идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 9,5 га территории и обезвредили 196 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 08:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".