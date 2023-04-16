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Синегубов: Под вражеским огнем – Харьковский, Чугуевский и Купянский районы

Происшествия 08:18   16.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Под вражеским огнем – Харьковский, Чугуевский и Купянский районы

За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты.

«В селе Петропавловка Купянского района вражеский огонь повредил два частных дома, разрушил автомобиль и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал Синегубов.

В области идет гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 9,5 га территории и обезвредили 196 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 апреля 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".