Live
  • Неділя 16.04.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Синєгубов: Під ворожим вогнем – Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони

Події 08:18   16.04.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Під ворожим вогнем – Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.

“У селі Петропавлівка Куп’янського району ворожий вогонь пошкодив два приватні будинки, зруйнував автомобіль та трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – розповів Синєгубов.

В області триває гуманітарне розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Окупанти “маніакально” знищили близько 40 тваринницьких комплексів – ХОВА

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:49
Не менше 7 населених пунктів Харківщини росіяни обстріляли – Генштаб ЗСУ
19:29
Окупанти “маніакально” знищили близько 40 тваринницьких комплексів – ХОВА
19:22
Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?
17:48
Синєгубов: Внаслідок обстрілу Харківщини поранено співробітницю лікарні
17:01
На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: Під ворожим вогнем – Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2023 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".