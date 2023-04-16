Синєгубов: Під ворожим вогнем – Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.

“У селі Петропавлівка Куп’янського району ворожий вогонь пошкодив два приватні будинки, зруйнував автомобіль та трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – розповів Синєгубов.

В області триває гуманітарне розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.