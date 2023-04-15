Окупанти “маніакально” знищили близько 40 тваринницьких комплексів – ХОВА

Тваринницька галузь у Харківській області, як і загалом по Україні, не була на підйомі й до повномасштабної війни, а під час неї тонкий баланс остаточно порушили. Про ситуацію у тваринництві регіону в коментарі МГ “Об’єктив” розповів профільний заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Тваринництво в цілому, не тільки по Харківщині, і в межах країни воно не було на підйомі. І війна. Перше – це гарні інфраструктурні об’єкти. Вони були знищені, на них розміщувався ворог. Крім того, у них була якась маніакальна така штука. Вони просто навмисно знешкоджувати наших тварин. Знищувалася поголів’я корів, свиней”, – поділився Іванов.

Він пояснив, що відновити роботу тваринницьких комплексів набагато складніше, ніж засіяти відбиті у ворога поля.

“У тваринництві яка ситуація? Чим менше поголів’я, тим важче вижити виробнику. Чим більше, то на об’ємах ще можна більш-менш щось робити. Тим, хто малий – 50, 100, 200 корів – їм дуже важко. Якщо інфраструктура та молокопровід, доїльні апарати пошкоджені – все. Взяти кошти без надання кредиту, щоб це відбудувати – це просто неможливо. Це, навіть не земля, яку ти можеш засіяти, й там більш-менш із врожаєм щось буде. Тут просто не буде нічого. Два-три дні ти не доїш корову – все. Вони хворіють, треба щось вирішувати. У нас були такі випадки в області, що в підприємство влучив снаряд. Молокопровід і доїльні апарати пошкоджені. І день-два, й потрібно доїти вручну. А люди не виходять, бо йдуть обстріли. Або треба тварин евакуювати кудись у центральну чи західну Україну. Усе, бізнесу нема. Тваринництво – це дуже тонка галузь, яку дуже легко було порушити. І, на жаль, її порушили. У нас близько сорока комплексів по області загалом було пошкоджено та знищено. Це дуже багато”.