Менше сіють: у ХОВА дали прогноз, чи подорожчає на Харківщині хліб у 2023-му

Через бойові дії, що тривають на сході, й високий рівень замінування територій кількість посівних площ на Харківщині скоротилася в порівнянні з довоєнними часами.

Чи призведе це до дефіциту борошна, а за ним – подорожчання хліба та інших борошняних виробів? Це питання кореспондент МГ “Об’єктив” поставив до профільного заступника начальника ХОВА Євгена Іванова.

“Щодо хліба. Найбільш таке важливе: хліб, макаронні вироби. Там зростання ціни очікувати не варто. Воно буде на тому ж рівні приблизно що є зараз. Урожай пшениці очікується нормальний. Внутрішня потреба для країни, для регіону вона цілком задовольняється. Тому зростання у цій галузі у цьому напрямку ми не очікуємо. Навіть коли мінімальна кількість була по озимих культурах, все одно у нас внутрішня потреба перекривалася з головою. То ми ще експортували. При таких умовах, які зараз, якщо не буде якогось форс-мажору дефіциту не буде”, – прокоментував він.

Також Іванов розповів МГ “Об’єктив” про те, з якими проблемами наразі стикаються фермери на прифронтовій Харківщині.