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Розмінування та подорожчання – ХОВА про головні проблеми фермерів Харківщини

Репортаж 16:20   13.04.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Розмінування та подорожчання – ХОВА про головні проблеми фермерів Харківщини

Головна проблема з якою стикаються аграрії Харківщини – розмінування. Серед інших труднощів фермерів – подорожчання та знищена інфраструктура.

Про це кореспонденту МГ «Об’єктив» розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов. За його словами, розв’язувати проблему з розмінуванням на Харківщині  вже розпочали, однак це займе не один рік. Близько 700 га сільськогосподарських угідь станом на 13 квітня вже розміновано.

«Сподіваємось на залучення якнайшвидше іноземних партнерів.  Близько 20 іноземних організацій, які отримують наразі ліцензії для роботи на території України. І саме на Харківщині.  Також очікуємо збільшення піротехнічних розрахунків і підрозділів Міноборони та ДСНС», – додав Іванов.

Ще одна проблема фермерів, додали у ХОВА, — подорожчання цін на насіння, добрива та паливо.

«І здорожчання логістики. Харківська область є одною із найскладніших в Україні щодо логістики доставки зернових для експорту. Як до західних кордонів нашої країни велика відстань, так і для портів. Це найвищі суми», – зазначив Іванов.

Серед проблем Іванов називає і знищену обстрілами РФ інфраструктуру.

«Станом на зараз у нас близько 230 господарств знищені повністю. До війни кількість, що працювала була близько 1000 –  1030 господарств.  230 знищені вщент», – додали у ХОВА.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головна проблема з якою стикають аграрії Харківщини – розмінування. Серед інших труднощів фермерів – подорожчання та знищена інфраструктура.".