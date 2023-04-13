Разминирование и подорожание — ХОВА о проблемах фермеров Харьковщины

Главная проблема с которой сталкиваются аграрии Харьковщины – разминирование. Среди других проблем фермеров – подорожание и уничтоженная инфраструктура.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов. По его словам, решать проблему с разминированием в Харьковской области уже начали, однако это займет не один год. Около 700 га сельскохозяйственных угодий по состоянию на 13 апреля уже разминированы.

«Надеемся на привлечение как можно быстрее иностранных партнеров. Около 20 иностранных организаций, которые получают лицензии для работы на территории Украины. И именно в Харьковской области. Также ожидаем увеличение пиротехнических расчетов и подразделений Минобороны и ГСЧС», – добавил Иванов.

Еще одна проблема фермеров, добавили в ХОВА, — подорожание цен на семена, удобрения и топливо.

«И подорожание логистики. Харьковская область является одной из самых сложных в Украине касательно логистики доставки зерновых для экспорта. Как до западных границ нашей страны большое расстояние, так и для портов. Это самые высокие суммы», — отметил Иванов.

Среди проблем Иванов называет и уничтоженную обстрелами РФ инфраструктуру.

«По состоянию на сегодня у нас около 230 хозяйств уничтожены полностью. До войны работающее количество было около 1000 – 1030 хозяйств. 230 уничтожены полностью», — добавили в ХОВА.