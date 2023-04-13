Меньше сеют: в ХОВА дали прогноз, подорожает ли на Харьковщине хлеб в 2023-м

Из-за продолжающихся на востоке области боевых действий и высокого уровня заминирования территорий количество посевных площадей на Харьковщине сократилось в сравнении с довоенными временами.

Приведет ли это к дефициту муки, а следом за ним – подорожанию хлеба и прочих мучных изделий? Этот вопрос корреспондент МГ «Объектив» задал профильному заместителю начальника ХОВА Евгению Иванову.

«Что касается хлеба. Наиболее важные продукты питания: хлеб, макаронные изделия. Тут роста цены ждать не стоит. Цены будут на том же уровне приблизительно, что и сейчас. Урожай пшеницы ожидается нормальным. Внутренняя потребность для страны, для региона полностью удовлетворяется. Поэтому роста цены в этом направлении мы не ожидаем. Даже когда минимальное количество было по озимым культурам, все равно у нас внутренняя потребность перекрывалась с головой. Мы еще и экспортировали. При таких условиях, которые сложились сейчас (если не будет какого-нибудь форс-мажора), дефицита не будет», — прокомментировал он.

Также Иванов рассказал МГ «Объектив» о том, с каким проблемами сейчас сталкиваются фермеры на прифронтовой Харьковщине.