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Меньше сеют: в ХОВА дали прогноз, подорожает ли на Харьковщине хлеб в 2023-м

Общество 19:25   13.04.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Меньше сеют: в ХОВА дали прогноз, подорожает ли на Харьковщине хлеб в 2023-м Фото: Павел Велицкий

Из-за продолжающихся на востоке области боевых действий и высокого уровня заминирования территорий количество посевных площадей на Харьковщине сократилось в сравнении с довоенными временами.

Приведет ли это к дефициту муки, а следом за ним – подорожанию хлеба и прочих мучных изделий? Этот вопрос корреспондент МГ «Объектив» задал профильному заместителю начальника ХОВА Евгению Иванову.

«Что касается хлеба. Наиболее важные продукты питания: хлеб, макаронные изделия. Тут роста цены ждать не стоит. Цены будут на том же уровне приблизительно, что и сейчас. Урожай пшеницы ожидается нормальным. Внутренняя потребность для страны, для региона полностью удовлетворяется. Поэтому роста цены в этом направлении мы не ожидаем. Даже когда минимальное количество было по озимым культурам, все равно у нас внутренняя потребность перекрывалась с головой. Мы еще и экспортировали. При таких условиях, которые сложились сейчас (если не будет какого-нибудь форс-мажора), дефицита не будет», — прокомментировал он.

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    • Также Иванов рассказал МГ «Объектив» о том, с каким проблемами сейчас сталкиваются фермеры на прифронтовой Харьковщине.

    Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за продолжающихся на востоке области боевых действий и высокого уровня заминирования территорий количество посевных площадей на Харьковщине сократилось в сравнении с довоенными временами".